Festeja el Año Nuevo Chino 2026 en CDMX

El Centro Histórico de la Ciudad de México albergará un años más la Celebración del Año Nuevo Chino como parte de la relación bilateral que sostienen ambos países y la comunidad que vive en la capital mexicana.

La organización del evento está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México. Estas entidades trabajan conjuntamente para acercar al público una experiencia cultural diversa y participativa.

Programa

El programa contempla un desfile con más de seis leones y cerca de 30 dragones tradicionales de la cultura china, así como danzas, concurso de disfraces, conferencias, talleres y una demostración de artes marciales aptas para todo público.

Estas actividades están pensadas tanto para integrantes de la comunidad china como para el público en general, por lo que no habrá restricciones durante la entrada a los eventos.

Entre los elementos culturales destacados de la festividad figuran los dragones y leones, símbolos de buena fortuna, prosperidad y protección. Las personas asistentes también podrán admirar faroles de peces y trajes típicos en los desfiles, mostrando el colorido y la riqueza simbólica de esta celebración.

Quienes deseen participar en los concursos tendrán la oportunidad de registrarse conforme se habilite el proceso en los próximos días, por lo que deberás mantenerte atento a las redes sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los ganadores serán reconocidos con premios, favoreciendo la integración y participación de las distintas comunidades.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile?

El esperado evento se levará a cabo el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 10:00 horas, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle Moneda 13. La entrada a todas las actividades será libre, facilitando la asistencia de quienes deseen acercarse a la cultura y las tradiciones chinas.

