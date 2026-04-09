Tras 14 días rescatan a segundo minero con vida en Sinaloa

Uno de los cuatro mineros atrapados desde el 25 de marzo en la mina Santa Fe, en el municipio del Rosario, Sinaloa fue localizado sin vida ayer.

Mientras, el trabajador Francisco Zapata Nájera, quien fue encontrado vivo en el yacimiento antier en la tarde. Fue rescatado la mañana de ayer y trasladado al Hospital General de Mazatlán.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el hallazgo del cuerpo de uno de los mineros. Adelantó que se laboraba en ese momento para sacar a Zapata Nájera.

Destacó que haber localizado con vida a Francisco, de 42 años, es “una noticia increíble”. Resaltó que desde el primer momento no han parado las labores de rescate.

Señaló que hay apoyo de la empresa (Industrial Minera Sinaloa) y han estado ahí las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina.

Ha estado de manera permanente Laura Velázquez (coordinadora nacional de Protección Civil) cerca de las familias”.

Comparó la actuación de los equipos de rescate en este caso con la decisión asumida en el gobierno de Vicente Fox, hace 20 años, ante la explosión en Pasta de Conchos.

Irresponsable, lo de Pasta de Conchos: Sheinbaum

“Qué irresponsable fue dejar de buscar a los mineros entonces. Lo irresponsable de aquel gobierno, Fox, y de la empresa minera (Grupo México), de no seguir buscando.

Ahora, 13 días después se encontró a un minero con vida”, sostuvo.

Más tarde, el Comando Unificado dio a conocer que ayer a las 10 Francisco Zapata, originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito de la mina Santa Fe, tras permanecer dos semanas a 300 metros de profundidad.

Refirió que tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata. Posteriormente lo trasladaron en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán.

Fuente: La Jornada