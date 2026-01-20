Entregan detectores de fugas de gas en unidades habitacionales

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa “Detector que Salva”, una estrategia de prevención impulsada a partir de los accidentes provocados por fugas de gas.

Y es que en promedio, se registran 11 todos los días en la Ciudad de México.

“Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos; la prevención es nuestra fuerza”, afirmó la mandataria capitalina desde la alcaldía Coyoacán.

Subrayó que la coordinación entre gobiernos es fundamental para servir a la población y evitar tragedias, al recordar que tan sólo en la Ciudad de México se atienden alrededor de 4 mil incidentes anuales relacionados con fugas de gas, lo que representa un promedio de 11 eventos diarios.

El programa inicia con la entrega gratuita de 10 mil detectores en unidades habitacionales, dispositivos que monitorean de manera permanente el aire en espacios cerrados mediante sensores que analizan su composición y detectan cambios anormales antes de que se conviertan en riesgos mayores.

La mandataria capitalina explicó que estos detectores permiten prevenir tres peligros principales: explosiones o incendios por acumulación de gases inflamables, intoxicaciones por monóxido de carbono, y casos de asfixia por disminución de oxígeno.

Prevención

Clara Brugada destacó que “Detector que Salva” forma parte de una política integral de protección civil basada en la prevención, la información y la capacitación de la población.

Aseveró que la prevención es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que instruyó a la dependencia de Protección Civil, al Heroico Cuerpo de Bomberos y alcaldías a reforzar acciones de difusión, talleres y preparación comunitaria. En este sentido, llamó a tener la capacitación como una prioridad para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que la capital es una ciudad solidaria que sabe resolver sus problemas a partir del conocimiento compartido, donde una tarea muy importante es reforzar la gestión de riesgos, la protección civil y proteger la vida de quienes la habitan, particularmente de quienes viven en unidades habitacionales, quienes representan alrededor del 40 por ciento de la población.

Además, señaló que se va a reforzar la cultura de la prevención de la manera más universal posible, incluyendo la atención a las instalaciones de gas en viviendas de la ciudad.