Por primera vez, marzo se sumará al calendario de alumbrados monumentales en el Zócalo. En el marco del 8M, la plancha capitalina tendrá iluminación especial, colocando al Día Internacional de la Mujer al nivel de otras fechas simbólicas en las que el corazón político del país se transforma.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que el Zócalo suele encenderse el 15 de septiembre, en el Día de Muertos, el 20 de noviembre y en diciembre, y anunció que ahora marzo también tendrá su propio alumbrado.

“Ahora vamos a tener en marzo, una iluminación monumental también y queremos que los edificios públicos también se iluminen de morado”, dijo la mandataria local.

El encendido formará parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer y de la campaña “Somos una ciudad feminista”, presentada por el gobierno capitalino.