Alertan sobre plataformas de reventa de boletos ilegales del Mundial

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó este lunes 1 de junio durante La Mañanera del Pueblo la apertura de procedimientos legales contra plataformas de reventa de boletos por detectar irregularidades en la venta de entradas para eventos masivos como el Mundial 2026.

El organismo dio a conocer sobre multas y medidas en curso contra sitios como Viagogo y Tophob por anunciar boletos antes de que existan ventas oficiales, lo que representa una posible infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

César Iván Escalante Ruiz, titular de la dependencia, también señaló que el monitoreo de la venta de boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul, la dependencia utilizó usuarios simulados y recibió diez correos electrónicos y una llamada al Teléfono del Consumidor. El 63% de los boletos para este evento se vendió de manera física, el 31% en preventa a través de Banca Mifel y solo el 6% mediante plataformas digitales, como Ticketmaster.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la detención de 66 personas por venta ilegal de boletos durante ambos partidos de la final. La autoridad también solicitó apoyo al SAT para obtener domicilios fiscales de las empresas involucradas, ya que no en todos los casos se contaba con esa información. En paralelo, la procuraduría analiza si existen elementos para presentar una denuncia penal con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Fuente: Infobae