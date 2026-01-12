El AICM suspende aterrizajes y despegues por neblina

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) suspendió esta mañana los aterrizajes y despegues debido a la presencia de neblina, según informó la administración del recinto en la red social X:

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues.”

La decisión afecta a todos los vuelos programados en el el aeropuerto principal de la capital.

Imágenes en vivo difundidas por Nmás, al momento, la terminal 2 del aeropuerto se encuentra cubierta con neblina, imposibilitando la visión al momento de ingresar en carro.

A través de sus redes sociales, el AICM compartió a los usuarios la página: www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos donde podrán consultar el estatus de su vuelo, de acuerdo a los horarios asignados.

Afectaciones

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó la presencia de bancos de niebla en las alcaldías Gustavo A, Madero, Venustiano Carranza y Cuajimalpa en la Ciudad de México, así como en regiones del Estado de México, Atlacomulco, Naucalpan, Lerma, Toluca y Valle de Bravo.

Según el informe, se prevé que estos bancos de niebla se disipen alrededor de las 9:30 horas.

Las condiciones actuales podrían afectar la visibilidad en vías principales y zonas habitacionales, por lo que se recomienda precaución a quienes transitan por estas áreas.