Cualquier mujer en riesgo podrá resguardarse en un OXXO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y OXXO firmaron un convenio para lanzar el programa “Espacios Segura”, mediante el cual cualquier mujer, niña o adolescente que se encuentre en peligro podrá entrar a una tienda de la cadena para solicitar ayuda inmediata. El personal activará un protocolo de resguardo temporal y dará aviso a las autoridades para canalizar el caso con elementos de la SSC. De acuerdo con autoridades capitalinas, más de 1,500 sucursales participarán inicialmente en la estrategia.

Violencia de género en México: el contexto detrás del programa

La iniciativa llega en un momento donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales crisis sociales del país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que miles de mujeres denuncian cada año violencia familiar, acoso, abuso sexual y agresiones. Además, ONU Mujeres ha advertido que los espacios urbanos inseguros limitan la movilidad, oportunidades laborales y calidad de vida femenina.

En este contexto, convertir negocios abiertos 24 horas en puntos de protección busca reducir tiempos de respuesta y ofrecer refugios inmediatos en situaciones críticas.

El caso de OXXO también refleja una tendencia internacional donde empresas privadas comienzan a asumir funciones de apoyo comunitario que antes recaían exclusivamente en gobiernos. La enorme presencia territorial de la cadena —con miles de tiendas distribuidas en prácticamente todo México— convierte a la empresa en una infraestructura urbana de alto impacto social. FEMSA explicó que el programa forma parte de su estrategia “OXXOs Seguros”, orientada a fortalecer entornos comunitarios más seguros.

Fuente: emprendedor.com