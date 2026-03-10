Dan título póstumo a Berenice Giles, fotógrafa que murió en el festival Axe Ceremonia

La Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el título póstumo en Licenciatura en Comunicación y Periodismo a los padres de Berenice Giles, fotoperiodista fallecida en el festival AXE Ceremonia en 2025.

En una ceremonia protocolaria que buscó darle reconocimiento y memoria a la joven estudiante, sus padres subieron al estrado para recibir el documento oficial que acredita a su hija como licenciada.

La entrega del documento profesional tuvo lugar el 9 de marzo de 2026 en una ceremonia íntima, encabezada por la directora Araceli Romo Carrera. Asistieron integrantes de la comunidad universitaria y familiares, quienes recordaron la dedicación y responsabilidad de la joven en su formación y ejercicio periodístico.

Raúl Giles, padre de Berenice, afirmó que el título representa la culminación de uno de los grandes sueños de su hija, aunque lamentó que este logro tuviera que alcanzarse en ausencia de la joven.

La UNAM destacó la importancia de preservar la memoria de estudiantes que fallecen en circunstancias trágicas, subrayando el compromiso institucional con su legado.

