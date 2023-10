Convoy del Metro choca en la zona de talleres de la estación El Rosario

Anoche un convoy del Metro chocó en la zona de talleres de la estación El Rosario, de las líneas 6 y 7 al quedarse sin frenos. En el incidente la conductora del tren resultó lesionada y la llevaron al hospital.

En su cuenta en la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer que «el incidente ocurrió en una de las fosas de visita, donde un tren rebasó el límite de la vía e impactó el muro del taller».

“No se afecta el servicio en la Línea 6. El área de incidentes relevantes realiza una investigación a fondo en torno al hecho”, escribió.

Esta noche se registró un percance en la zona del taller sistemático de El Rosario, en el que un tren de Línea 6 se vio afectado. El incidente ocurrió en una de las fosas de visita, donde un tren rebasó el límite de la vía e impactó el muro del taller, la conductora resultó con… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2023

En diversas cuentas circularon fotos del convoy que sufrió el percance. Ahí se puede apreciar que el vagón delantero se estrelló contra lo que parece ser la pared de una oficina.

La conductora de nombre Paola Sánchez Méndez resultó con lesiones en ambas piernas. Fue atendida en primera instancia por elementos médicos de los talleres del Metro.

En tanto, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo investigarán para determinar cuáles fueron las condiciones que ocasionaron este accidente.

Cabe señalar que no es la primera vez que se registra un accidente en los talleres del Metro CDMX pues en diciembre de 2014 un tren se descarriló porque no frenó de manera adecuada. Esto provocó que derribara el tapón de la vía. En dicha ocasión no hubo lesionados y el servicio continuó con normalidad.