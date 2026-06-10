Refuerzan seguridad en la caseta México-Cuernavaca

La caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de vigilancia para las autoridades federales y capitalinas, que reforzaron los operativos de seguridad en los accesos a la Ciudad de México ante las movilizaciones sociales previstas esta semana y la cercanía de la inauguración el Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gobernación (Segob), funcionarios federales y autoridades de la capital realizaron una supervisión en la caseta México-Cuernavaca para verificar las condiciones de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos durante las protestas que podrían desarrollarse en la ciudad.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, encabezó parte de las acciones de seguimiento junto con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras dependencias encargadas de la coordinación operativa. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y sin afectar la seguridad de quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

El operativo ocurre en un contexto de alta tensión por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros colectivos que han realizado protestas en distintos puntos de la CDMX durante los últimos días.

Fuente: Infobae