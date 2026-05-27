Rescatan a 65 pericos frente naranja en Chiapas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) brindó atención inmediata y traslado a 65 ejemplares de psitácidos (pericos) asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Tonalá, en Chiapas.

Los ejemplares — 62 pericos frente naranja (Eupsittula canicularis) y tres loros frente blanca (Amazona albifrons) — fueron localizados en un retén a la altura del sitio conocido como “La Polka”, en condiciones de hacinamiento dentro de dos rejas plásticas; dos ejemplares de pericos frente naranja murieron antes de recibir atención.

Personal de la Profepa se trasladó a las instalaciones de la FGR en el municipio de Arriaga para recibir a los ejemplares vivos y coordinar su atención inmediata. Con el objetivo de reducir el estrés y salvaguardar el bienestar de las aves, se realizó su traslado urgente a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, donde actualmente reciben valoración médica, atención especializada y procesos de rehabilitación para su posterior reintegración a su hábitat natural.

Adicionalmente, la Profepa emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre y se sumó, en calidad de víctima, a la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Federal por la probable comisión del delito de tráfico de fauna silvestre, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

El perico frente naranja y el loro frente blanca son especies sujetas a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a las amenazas que enfrentan sus poblaciones. Cada año, durante la temporada de reproducción de loros y pericos en Chiapas, ejemplares juveniles son extraídos ilegalmente de su hábitat para abastecer cadenas de tráfico ilegal de fauna silvestre. Estas prácticas afectan gravemente la supervivencia de las especies y generan altos índices de mortalidad debido a las condiciones de captura, acopio y transporte.