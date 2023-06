Bautizan Lady Tepito a mujer que amenazó a familiares de víctima de feminicidio

En redes sociales se viralizó la actitud de Lady Tepito, una mujer bautizada así por amenazar a los familiares y amigos de Lesly Martínez, la joven que fue asesinada a manos de su ex novio, Alejandro Alberto “N”.

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en Guerrero, corresponde al de la joven Lesly Martínez.

Lady Tepito

Todo ocurrió frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por el uso de un lenguaje muy florido ya fue bautizada como #LadyTepito.

En la grabación se ve a la mujer vestida de negro y con una lata de gas pimienta en la mano hablando con un hombre, a quien reclama la manera en que la está mirando.

“Orale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, menciona la mujer.

“¿Nos está amenazando?”, cuestiona una de las presentes, a lo que la señora responde que ella también es mujer y “no hago esas mamadas”.

🔴 Una mujer amedrentó a los familiares de Lesly, quienes protestaban afuera de las inmediaciones de la Fiscalía de la CDMX pic.twitter.com/HpDc5yF05S — El Universal (@El_Universal_Mx) June 8, 2023

Después se acerca a otra persona a quien se dirige como licenciado y le pide que se apresure a terminar lo que está haciendo. En ese momento le expresa su opinión sobre la manifestación que realizan los conocidos de Lesly.

“Como si con eso la fueran a revivir”

“Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”, comenta #LadyTepito.

“Que mal que pienses así”, le dice la mujer que la está grabando. En respuesta, Lady Tepito le informa que ella presuntamente trabaja en la Fiscalía.

De pronto, supuestamente recibe una llamada en su celular. Al contestar solicita a “Yaira” que se ponga en la esquina y traiga a algunas personas porque supuestamente la están agrediendo.

Aclara la Fiscalía

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que luego de una extensa búsqueda en su sistema de recursos humanos no se encontró registro de esa persona.