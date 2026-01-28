Autoridades confirman la detención de “El Elmo”

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención de El Elmo, líder del grupo criminal, Los Elmos, narcomenudista e invasor de predios.

A tra vés de su cuenta oficial de X, el secretario informó que los hechos ocurrieron durante operativos para combatir la delincuencia en la alcaldía Tláhuac y como resultado de las estrategias para la desarticulación de células delictivas, los elementos de la SSC detuvieron a Jesús Antonio “N”.

Dicho integrante del grupo delictivo que opera en dicha demarcación fue detenido en la colonia Asunción, “en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo con placas del estado de Michoacán”.

Además, aseguró que se está trabajando en coordinación con la FiscaliaGeneral de Justicia de la Ciudad de México y las instancias del Gabinete de Seguridad “para detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”.

En contraste a la información ofrecida por el secretario, otros medios han difundido que podría tratarse de la misma persona que grabó un video en nombre de la Familia Michoacana para amenazar.