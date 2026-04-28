Javier Aguirre presenta la lista de futbolistas de la Liga MX

La Selección Mexicana dio un paso clave rumbo al Mundial 2026 luego de que Javier Aguirre presentara la primera fase de la convocatoria oficial.

El estratega nacional dio a conocer a los futbolistas de la Liga MX que comenzarán concentración anticipada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), previo a la integración de los jugadores que militan en Europa. Además, se incluyeron algunos jóvenes en calidad de sparrings, con el objetivo de complementar los trabajos de preparación en el Centro de Alto Rendimiento.

Este anuncio forma parte de una estrategia previamente definida por la directiva del combinado nacional, la cual contempla dividir la lista final en dos bloques. La medida busca reducir la incertidumbre en los clubes que disputan la liguilla del Clausura 2026.

Aunque también implica que los futbolistas llamados no podrán participar en la fase decisiva del torneo local, afectando directamente a los equipos involucrados.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Selección Mexicana, la lista inicial está compuesta por elementos del futbol nacional que serán evaluados en esta etapa previa al torneo internacional.

Lista

En el mismo documento se aclaró: “En esta lista no se considera al grupo de jugadores que provienen del extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio conforme a la reglamentación del torneo”.

La convocatoria incluye jugadores consolidados y jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo. Sin embargo, no todos tienen su sitio asegurado, ya que varios aparecen como opciones en evaluación dentro del proceso.

En la portería destacan Raúl Rangel y Carlos Acevedo, acompañados por Óscar García, quien forma parte del grupo con etiqueta de observación. En defensa, nombres como Israel Reyes y Jesús Gallardo encabezan la línea, junto a otros elementos que buscan consolidarse.

Fuente: Infobae