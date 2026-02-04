Aeroméxico reitera necesidad de una Terminal 3 en el AICM

Aeroméxico, a través de su director general Andrés Conesa, reiteró la necesidad de construir una Terminal 3 en el AICM. Eso permitiría ampliar la capacidad aeroportuaria del Valle de México hasta 100 millones de pasajeros al año.

Ello, en conjunto con el AIFA y el aeropuerto de Toluca.

Conesa señaló que la construcción de una tercera terminal sería un complemento para el sistema metropolitano de aeropuertos y beneficiaría a usuarios, al propio aeropuerto y al país.

El directivo explicó que la Terminal 3 en el AICM no sustituiría a ninguna de las instalaciones actuales.

Más bien permitiría el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y aumentaría la capacidad operativa del aeropuerto capitalino.

100 millones de pasajeros

Los 100 millones de pasajeros se alcanzarían mediante la combinación de las operaciones del AICM, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el aeropuerto de Toluca, como parte del sistema aeroportuario metropolitano.

Andrés Conesa señaló que la tercera terminal sería una opción viable para atender la demanda creciente del transporte aéreo en el Valle de México. Lo anterior, al integrarse con el resto de los aeropuertos que operan en la región.

Recordó que la construcción de una Terminal 3 en el AICM fue contemplada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el proyecto se canceló cuando inició operaciones el AIFA.

A mediados de enero, Conesa comentó en un podcast de Grupo Imagen que dentro del aeropuerto existe espacio suficiente para desarrollar una terminal adicional de mayor tamaño, incluso superior a las Terminales 1 y 2 juntas.

De acuerdo con lo expuesto, la Terminal 3 podría edificarse del lado donde actualmente se ubica la Terminal 2, lo que implicaría el traslado de talleres de reparación y mantenimiento, incluidos los de Aeroméxico, hacia la Terminal 1.

