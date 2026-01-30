La minera canadiense Vizsla Silver suspendió temporalmente sus operaciones en el proyecto Pánuco, ubicado en Concordia, Sinaloa, tras el secuestro de diez trabajadores ocurrido el pasado 23 de enero de 2026.

En un comunicado oficial emitido el jueves 28 de enero, la compañía informó que el “incidente” está actualmente bajo investigación y que la información disponible es actualmente limitada.

Vizsla Silver indicó que ya notificó a las autoridades locales, y que sus equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad se encuentran involucrados de forma activa: “La prioridad inmediata de la compañía es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas”, señaló la firma en el documento.

Precisó que, como medida de precaución, la empresa decidió suspender temporalmente ciertas actividades en el sitio y en áreas cercanas.

La suspensión de operaciones afecta el proyecto de extracción de plata y oro Pánuco, considerado uno de los más relevantes de la compañía. El caso ha generado alarma en el sector minero nacional. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México manifestó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de los trabajadores y solicitó la pronta intervención de las autoridades estatales.

¿Qué se sabe del secuestro de los mineros?

Las víctimas, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron al salir del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina.

La esposa de una de las víctimas ha relatado en entrevistas con medios de comunicación que la última vez que habló con su esposo fue el jueves por la noche, y desde el viernes por la mañana ya no respondió a las llamadas: “La versión que nos dieron es que estaban en su área de descanso, eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar”, comentó a Radiofórmula.

Fuente: Infobae