El presidente de México, impidió la selección de nuevos comisionados para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que puede tener graves consecuencias para el organismo. “Si no se eligen miembros pronto, el INAI no podrá sesionar por no tener el mínimo para obtener quórum”, explicó el diputado federal Felifer Macías Olvera.

La ausencia de consejeros impide al organismo tomar decisiones respecto a casos relacionados con el acceso a la información y el resguardo de datos. Por esta urgencia, los comisionados presentaron una controversia ante la SCJN, para que decida el futuro de la elección de los comisionados y del INAI.

En días pasados, una jueza federal concedió una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al pleno la designación del sustituto de Javier Acuña, quien concluyó su periodo como comisionado del INAI en abril pasado.

Además, estableció un plazo de 48 horas para que la Junta acredite que cumplió con la suspensión definitiva que se otorgó desde el pasado 3 de marzo, la cual ordenaba llenar dos vacantes del Instituto.

“El organismo hace posible que los datos que por ley tiene la población a conocer sean públicos y sean fácilmente accesibles por toda persona que lo solicite”, mencionó.

Las y los @SenadoresdelPAN , hemos tomado la tribuna del Senado de la República para exigir que Morena cumpla con lo acordado y nombre a los comisionados del @INAImexico ¡NO VAMOS A DAR NI UN PASÓ ATRÁS! #TransparenciaYA

Acceso a la información y la transparencia clave para detener la impunidad en México

En un país como México, la transparencia y el acceso a la información pueden ser herramientas importantes para combatir la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI), México ocupa un lugar en el top 10 de los países con los mayores niveles de impunidad, y solo el 0.9% de los delitos cometidos son resueltos.

“El acceso a la información es uno de los puntos clave para detener la impunidad en México. La colaboración de las autoridades es crucial para asegurar que el INAI pueda seguir cumpliendo su mandato”, enfatizó el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión.

Esto puede ser especialmente peligroso en naciones donde los derechos humanos no están debidamente salvaguardados. Si el INAI no puede tomar decisiones respecto a casos relacionados con el acceso al tipo de datos que le compete, la ciudadanía estaría impedida de obtener información de vital importancia para su bienestar y seguridad.

“Los líderes populistas a menudo emplean la táctica del “nosotros contra ellos” para unificar a sus seguidores. Al restringir la disponibilidad de información, pueden controlar el discurso y establecer un clima en el que solo se considera auténtica su propia versión de los hechos, lo que a su vez puede generar división y polarización dentro de la sociedad”, detalló el diputado federal. “El INAI pone en riesgo la opacidad de obras como el Tren Maya, ya que el organismo permite a la población en general, comunidades rurales o indígenas incluidas, poder defenderse de actos arbitrarios del gobierno, o de las empresas que atentan contra sus derechos y la sostenibilidad y desarrollo de sus espacios”, destacó Felifer Macías. “Entre las facultades que tiene este organismo, destacan el acceso democrático a información de interés para el pueblo, como aquellos que obtuvieron medios de comunicación sobre la asignación de contratos en el aeropuerto de Santa Lucía”, expuso. “De primera mano sé que los ciudadanos de Querétaro están interesados en conocer información verídica y están cansados de la desinformación. Este es un sentimiento que he podido recoger en territorio, por ello mi compromiso de proteger nuestras instituciones, no podemos seguir viendo como construyen la dictadura perfecta”,concluyó enérgicamente.

