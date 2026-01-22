Tecnología, sustentabilidad y bienestar, las tendencias en casas del 2026

El sector inmobiliario en México se prepara para enfrentar uno de los cambios más importantes de los últimos años. La combinación de nuevos estilos de vida, avances tecnológicos y una mayor preocupación por el medioambiente será la manera en la que se diseñan y construyen los hogares del futuro.

Para José Reynoso González, especialista en construcción y vivienda, el 2026 marcará un punto de inflexión en la industria.

“Las personas ya no solo buscan una vivienda, sino que buscan espacios que les ofrezcan confort, seguridad, eficiencia y una conexión real con su entorno”, señala.

Uno de los factores que más influirán en los nuevos desarrollos será la sustentabilidad. La adopción de materiales ecológicos y soluciones de bajo impacto ambiental dejará de ser una tendencia emergente para convertirse en una exigencia del mercado.

José Reynoso González anticipa que cada vez más proyectos incorporarán tecnologías como paneles solares, sistemas de ahorro energético y diseños bioclimáticos que aprovechen las condiciones naturales del entorno.

Tecnología, un elemento destacado: José Reynoso González

En paralelo, los hogares inteligentes ganarán protagonismo. La digitalización de los inmuebles permitirá optimizar tanto los procesos de construcción como la vida útil de las viviendas.

Los controles automatizados de iluminación, temperatura y seguridad no solo incrementan el confort, sino que también elevan el valor de las propiedades y reducen los costos de mantenimiento.

Otro aspecto que marcará la pauta en 2026 será el desarrollo de espacios funcionales y orientados al bienestar. Balcones, terrazas, áreas verdes interiores y una mejor ventilación serán elementos cada vez más valorados por los compradores.

Además, el diseño flexible de los espacios permitirá que una misma vivienda funcione como hogar y oficina, una necesidad surgida con el auge del trabajo desde casa.

Finalmente, José Reynoso González subraya que el crecimiento inmobiliario se desplazará hacia nuevas regiones del país. Ciudades del Bajío y zonas fronterizas atraerán inversiones gracias a la relocalización de empresas, lo que impulsará no solo la construcción de viviendas, sino también el desarrollo de comunidades completas, con servicios, movilidad eficiente y un enfoque claro en el bienestar de los trabajadores.