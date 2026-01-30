Paula Trade Hidalgo asumirá cargo de alcaldesa en Cuernavaca

De forma temporal y extraordinaria, la síndica del municipio de Cuernavaca, en Morelos, Paula Trade Hidalgo, asumirá el cargo de alcaldesa en sustitución de José Luis Urióstegui Salgado, a partir del 3 de febrero.

El relevo ocurre a petición del actual alcalde, quien solicitó al cabildo municipal una licencia de dos semanas para ausentarse de su cargo y atender asuntos personales, así como tomarse unos días de descanso debido a su intensa carga de trabajo.

“Me he entregado mucho al trabajo que me corresponde como presidente municipal. El cierre de año siempre es muy demandante y desgastante, y el inicio también lo es. Es un buen momento para salir unos días”, explicó en una entrevista con medios de comunicación.

En una sesión extraordinaria, el cabildo aprobó la licencia y avaló a Paula Trade Hidalgo como alcaldesa temporal de Cuernavaca por un periodo de 14 días. La decisión fue casi unánime: 11 votos a favor, una abstención y 0 en contra.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos prevé ausencias de entre 15 días y 3 meses, según el tipo de permiso. Por ahora, Paula Trade Hidalgo continuará en sus funciones habituales hasta el próximo martes, cuando asuma el cargo.

¿Quién es Paula Trade Hidalgo y cuál es su trayectoria?

La síndica municipal cuenta con una amplia trayectoria política en Cuernavaca. Desde directora general del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos hasta presidenta del PRI en Cuernavaca donde consolidó una estructura política compuesta por más de 300 liderazgos locales.

Además, Paula Trade cuenta con una formación académica como licenciada en Administración Financiera del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Debido a sus capacidades y logros en sus cargos anteriores, desde el pasado 30 de diciembre de 2024 ocupa el cargo de síndica en el gobierno de José Luis Urióstegui Salgado.