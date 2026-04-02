Diego Luna y Alejandro González Iñárritu protestan contra centro migrante en Texas

El actor mexicano Diego Luna y el cineasta Alejandro González Iñárritu encabezan una protesta internacional contra el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas.

La iniciativa reúne a figuras de Hollywood que exigen el cierre de esta instalación, señalada por presuntas violaciones a derechos humanos.

La petición, dirigida al gobierno de Donald Trump y a la empresa privada CoreCivic, ya supera las 4 mil firmas verificadas. Entre los participantes destacan Jane Fonda, Madonna, Javier Bardem y Pedro Pascal.

El documento lanza una crítica directa a la detención de menores en instalaciones migratorias. “Ningún niño debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes”, inicia la carta difundida por activistas y celebridades.

El texto advierte sobre el impacto en la infancia: “Los niños detenidos en centros de inmigración sufren traumas, abandono y condiciones que violan las normas básicas de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos”.

De acuerdo con un informe de ProPublica publicado en febrero, alrededor de 3 mil 500 personas han permanecido en el centro de Dilley, más de la mitad menores de edad.

El centro recibió atención internacional tras el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue enviado a esa instalación después de su detención junto a su padre en Minneapolis.

Fuente: Infobae