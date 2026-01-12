Panorama adverso para clientes de seguros: Fitch Ratings

Las personas que contraten un seguro este año podrían enfrentar un panorama adverso para el 2026 derivado de los cambios al Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aprobados por la Cámara de Diputados y el Senado en la Ley de Ingresos el año pasado.

Un análisis de la calificadora Fitch Ratings advirtió que la eliminación de la deducción del IVA por la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente para el pago de indemnizaciones generará mayores costos en las pólizas contratadas e incrementará los gastos en operatividad.

Con esta modificación, la calificadora asegura que “el número de asegurados podría reducirse a medida que algunos consumidores opten por una cobertura reducida” o prefieran cancelar el seguro.

A pesar del efecto negativo, el Poder Legislativo aprobó este cambio luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que diversas empresas aseguradoras acreditaban el IVA que les facturaban las empresas que recibían pagos por la atención de un siniestro.

A partir de esta práctica, las aseguradoras evitaron el pago de impuestos por alrededor de 175 mil y 200 mil millones de pesos. Ante estas inconsistencias, el gobierno federal negoció con este sector para condonar este adeudo a cambio de eliminar ese esquema.

¿Quiénes son los más afectados con este cambio?

De acuerdo con Fitch Ratings, los consumidores serán los principales afectados de la decisión debido a que el gasto de las aseguradoras será trasladado a sus clientes. Además, las nuevas pólizas serán más restrictivas y con límites de cobertura más bajos.

También considera que los seguros de autos y salud enfrentarán mayor presión por la inflación médica, el encarecimiento de reparaciones automotrices y la intensa competencia en precios, así como otros factores que disminuirán márgenes y elevarán riesgos operativos a nivel mundial.

Sin embargo, la calificadora considera que las aseguradoras que adopten medidas de mitigación preventivas y mayor resiliencia podrán solventar este incremento de gastos.