Las redes sociales han transformado profundamente la forma en que se construye la conversación pública. Lo que antes quedaba limitado a espacios privados hoy puede amplificarse en cuestión de minutos, generando debates, críticas y juicios que circulan de manera masiva. En este entorno, la actriz y cantante mexicana Maite Perroni compartió con la revista Caras Brasil una reflexión sobre la violencia digital y las presiones que enfrentan las mujeres en el espacio virtual.

Durante la conversación, Perroni habló sobre distintos aspectos de su vida actual: la maternidad, su relación con el público brasileño y su trayectoria artística. Sin embargo, uno de los temas que marcó la entrevista fue la forma en que su cuerpo se convirtió en objeto de comentarios después del nacimiento de su hija.

La artista explica que este episodio la llevó a reflexionar sobre la necesidad de redefinir su relación con la opinión pública. “Hoy me permito vivir desde la honestidad y no desde la exigencia constante”, señala. Para Perroni, la madurez ha implicado dejar atrás la presión de cumplir expectativas externas y establecer límites claros.

Las redes sociales y la presión estética

Las críticas hacia el cuerpo de las mujeres no son un fenómeno nuevo, pero las redes sociales han amplificado su alcance. Comentarios sobre el peso, la apariencia o la edad aparecen con frecuencia en espacios digitales donde miles de personas opinan sin filtros.

“Nunca pensé que mi peso se convertiría en un tema tan relevante”, comenta Perroni al recordar las reacciones que surgieron tras su maternidad. Más allá de su experiencia personal, la actriz identifica en estas críticas un patrón social más amplio: la persistencia de estándares estéticos rígidos que condicionan la forma en que se percibe a las mujeres.

Frente a este escenario, Perroni se planteó tres posibles caminos. “Podía victimizarme, guardar silencio o abrir una conversación sobre algo que no se trata solo de mí”, explica.

Usar la voz para cambiar la conversación

La actriz optó por hablar públicamente del tema, convencida de que muchas mujeres viven situaciones similares en silencio. “No todas las mujeres son iguales, no todos los cuerpos viven los mismos procesos”, afirma.

En este proceso, reconoce que tuvo que cuestionar ideas que durante años formaron parte de su vida pública. “La madurez me trajo ligereza y valentía”, reflexiona. Ligereza para dejar ir lo que no le pertenece y valentía para expresar incomodidades que durante mucho tiempo permanecieron sin nombrarse.

Después de más de veinte años de carrera, Perroni sigue explorando nuevos desafíos en la actuación con proyectos como Oscuro Deseo o Triada. Sin embargo, su reciente postura frente a la violencia digital también muestra otra dimensión de su trayectoria: la de una figura pública que utiliza su voz para abrir debates sobre autonomía, respeto y representación femenina.

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