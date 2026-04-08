En el penal, menor de edad que mató a cuatro afuera de hospital en Tecámac

Kevin “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec por elementos de la Fiscalía Edoméx tras ser arrestado como probable responsable de homicidio en perjuicio de cuatro personas. El hecho ocurrió en Tecámac el pasado 6 de abril durante un incidente de tránsito en el que también resultaron heridas 11 personas, de acuerdo con el informe oficial.

La Fiscalía Edoméx precisa que Kevin “N” queda a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Los hechos se registran en Tecámac, municipio donde cuatro víctimas perdieron la vida y once más sufrieron lesiones como consecuencia directa del accidente vial.

Mató a cuatro

Kevin, estudiante de 21 años, fue el conductor del automóvil que atropelló y causó la muerte a cuatro integrantes de una familia afuera del Hospital General del IMSS número 200 en Tecámac, Estado de México. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando la familia esperaba información médica sobre la salud de una pariente internada en el hospital. De acuerdo con testigos, el joven manejaba en presunto estado de ebriedad.

La familia Rivera aguardaba noticias sobre Eva Rivero Mejía, internada por un derrame cerebral, cuando se registró el accidente mortal que dejó a la familia en luto. El incidente se produjo al exterior del nosocomio, en la colonia San Pedro Pozohuacán, sobre la carretera México-Pachuca, luego de que un Volkswagen Jetta perdió el control tras chocar con un auto estacionado e invadió la banqueta donde varias personas esperaban informes médicos.

Fuente: Infobae