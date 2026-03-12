Efecto Labubu: el nuevo indicador de recesión

Los muñecos Labubu, esos pequeños peluches coleccionables que cuelgan de bolsos de lujo y dominan TikTok, han pasado de ser un fenómeno viral a convertirse en un inesperado indicador de recesión.

Economistas y analistas de consumo han comenzado a señalar que su popularidad podría reflejar un patrón típico de épocas de incertidumbre financiera: el aumento en la compra de pequeños “lujos accesibles”.

El personaje fue creado por el artista hongkonés Kasing Lung y comercializado globalmente por la firma china Pop Mart a través del formato de cajas sorpresa o blind boxes. Durante 2025 y 2026, el juguete se convirtió en un objeto de culto entre celebridades e influencers, lo que impulsó su demanda en ciudades como Nueva York, Dubái, Seúl… y el resto del mundo.

Sin embargo, detrás de su apariencia adorable, algunos economistas ven un fenómeno bastante conocido en la teoría del consumo. Según reportes de medios como el New York Post, el furor por estas figuras ha generado una economía secundaria de reventa que mueve millones de dólares anualmente. Señalan que el frenesí por estos muñecos podría ser una señal de que los consumidores están cambiando sus hábitos de gasto ante un contexto económico más incierto.

Especialistas han comenzado a llamar a este patrón el ‘Efecto Labubu, comparándolo directamente con el histórico ‘Lipstick Index’ o ‘Efecto Labial’ de crisis anteriores. La idea central es que, ante la imposibilidad de adquirir bienes costosos, las personas buscan pequeñas recompensas de dopamina que resulten mucho más accesibles.

