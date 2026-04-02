Juan Ramón De la Fuente deja la Cancillería por temas de salud

Juan Ramón De la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, dejará la Cancillería por temas de salud.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL informaron que De la Fuente tendrá una nueva intervención en la columna vertebral, por lo que se separará de su cargo.

Hasta ahora no se ha confirmado la fecha de su intervención.

El pasado 28 de noviembre, el canciller se separó temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud y regresó el pasado 6 de enero en la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules, en el que ofreció un mensaje al cuerpo diplomático mexicano y destacó el complejo momento mundial.

Apenas el 19 de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tenía previstos cambios en su Gabinete.

“Por el momento no”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Sheinbaum designa a Roberto Velasco

A través de redes sociales, la Mandataria Federal anunció que designó a Roberto Velasco como nuevo canciller, pero aún espera que el Senado de la República ratifique el nombramiento.

¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?

De la Fuente nació en la Ciudad de México en 1951 y es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en Ciencias por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.