La integración de inteligencia artificial en la seguridad urbana ha redefinido la manera en que las ciudades gestionan riesgos y protegen a sus habitantes. Sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real ofrecen ventajas significativas en términos de prevención y respuesta. Sin embargo, este avance también plantea un desafío central: cómo garantizar que estas herramientas se utilicen de manera ética y responsable. Para Ernesto Mizrahi Haiat, especialista en seguridad urbana, la respuesta está en construir una gobernanza sólida que acompañe el desarrollo tecnológico. No se trata únicamente de implementar soluciones avanzadas, sino de establecer principios claros que orienten su uso.

Transparencia y control en sistemas automatizados

Uno de los aspectos más relevantes es la transparencia en el funcionamiento de los algoritmos. Ernesto Mizrahi Haiat explica que los sistemas deben ser comprensibles y auditables, de modo que sus decisiones puedan ser evaluadas.

La recopilación de datos es otro punto crítico. La inteligencia artificial depende de grandes volúmenes de información, lo que hace necesario definir límites claros sobre su uso. Sin reglas precisas, el riesgo de vulnerar la privacidad de las personas aumenta considerablemente.

Además, la supervisión continua es fundamental para garantizar que los sistemas funcionen correctamente y no reproduzcan sesgos o errores que puedan afectar a la población.

Equilibrio entre innovación y derechos

La confianza ciudadana es el elemento que permite que la tecnología sea aceptada y utilizada de manera efectiva. Ernesto Mizrahi Haiat señala que sin legitimidad social, cualquier sistema de seguridad —por avanzado que sea— pierde eficacia.

Por ello, es fundamental incorporar mecanismos de participación ciudadana y supervisión independiente. Estos elementos no solo fortalecen la transparencia, sino que también permiten ajustar las estrategias de acuerdo con las necesidades reales de la población.

Desde esta visión, la gobernanza ética se convierte en un componente esencial para el futuro de las ciudades. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad, pero su implementación debe ir acompañada de responsabilidad, regulación y respeto por los derechos humanos.

En ese equilibrio, concluye Mizrahi Haiat, se encuentra la posibilidad de construir entornos urbanos más seguros, pero también más justos y sostenibles.

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