Grupo Escato redefine el diseño con Sello “Hecho en México”

En un contexto económico que exige no solo resiliencia, sino también pruebas tangibles de recuperación, Grupo Escato confirma su retorno con un acto administrativo que refrenda su transformación: la AUTORIZACIÓN del uso de las certificaciones «HECHO EN MÉXICO» y «MADE IN MEXICO», otorgadas por la Secretaría de Economía el 11 de noviembre de 2025.

Más que un emblema, el distintivo funciona como aval público de una reorganización corporativa que ha priorizado la solvencia, la transparencia y la disciplina operativa.

Reconocimiento y responsabilidad industrial

El sello «Hecho en México» representa para la compañía algo más que una etiqueta comercial: es la formalización de una estrategia orientada a fortalecer la cadena productiva local y a recomponer la confianza de clientes y proveedores tras episodios de complejidad financiera.

La decisión de certificar procesos y el origen de la producción responde a una lógica empresarial que busca anclar la marca en prácticas verificables, trazables y conformes con la normativa vigente.

Inversión, empleo y modernización

La rehabilitación de Grupo Escato incluyó inversiones en la modernización de la infraestructura productiva y la ampliación de capacidades, decisiones que han generado nuevas plazas laborales directas.

Ese dinamismo operativo evidencia que la apuesta por la manufactura nacional es, simultáneamente, un proyecto de reactivación económica y una estrategia para recuperar competitividad en los mercados del retail y del diseño de espacios comerciales.

Liderazgo y rumbo estratégico

Al frente del proceso de recuperación, el CEO Alfredo Gadsden plantea la certificación como un hito que legitima la visión a largo plazo de la empresa. La obtención del sello funciona como señal de gestión responsable ante clientes institucionales y corporativos y como instrumento para consolidar la reputación industrial de Escato en el sector del mobiliario y la experiencia de marca.

La autorización oficial de uso de «Hecho en México» se lee, en clave práctica, como un pasaporte para ampliar la participación en licitaciones y proyectos que exigen un origen comprobable, al tiempo que obliga a la compañía a sostener estándares de calidad y cumplimiento.

Para Grupo Escato, el distintivo marca el inicio de una nueva fase: la transición de la recuperación a la consolidación, con la manufactura mexicana como eje vertebral de su estrategia.

