Enero, 2026. LEGO y Crocs confirmaron una colaboración, cuyo primer producto estrella, sin duda uno muy llamativo, es un par de zuecos inspirados en los clásicos ladrillos LEGO.

La LEGO Brick Clog será el lanzamiento inicial de la alianza entre las dos marcas. El diseño se pondrá a la venta a partir del 16 de febrero de 2026 en tiendas oficiales de Crocs y LEGO alrededor del mundo.

¿Cómo es el diseño que presentarán ?

Lo que hace especial a este calzado es su estética porque, aunque mantiene la silueta reconocible del calzado de Crocs, la suela y la parte superior fueron rediseñadas para parecer un ladrillo LEGO de gran tamaño, con cuatro “tachuelas” prominentes estampadas con el logo de LEGO, lo que la hace una pieza de colección.

Además, cada par viene acompañado de una minifigura LEGO que incluye cuatro pares diminutos de Crocs a juego.

“Paso a paso, ladrillo a ladrillo,” es el slogan presentado en una de las publicaciones promocionales.

Según declaraciones de las marcas, esta colaboración pretende reforzar la expresión personal sin límites y celebrar la individualidad. Tanto LEGO como CROCS coincidieron en que su público comparte una pasión por la personalización.

O sea, desde decorar los zuecos con Jibbitz hasta construir mundos imaginarios con ladrillos.

Por lo que decidieron ofrecer productos que muestren esa identidad creativa.

Carly Gomez, directora de marketing de Crocs, señaló que la alianza es una oportunidad para “romper moldes” y ofrecer algo completamente nuevo al mercado, mientras que Satwik Saraswati, líder en licencias de LEGO, afirmó que unir ambas filosofías de diseño da inicio a una larga serie de lanzamientos. El precio tentativo de lanzamiento ronda los $149.99 USD.

La colección inicial se ofrecerá en una versión rojo LEGO, el color clásico de los ladrillos de la marca, pero se tienen contempladas otras variantes en distintos tonos y productos complementarios.

Fuente: roastbrief.com