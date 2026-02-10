Detienen a Gaby “N”, enfermera que atropelló a motociclista

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Gaby “N”, tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La medida se deriva de la investigación iniciada tras un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

Durante las primeras indagatorias se permitió establecer que la víctima, un hombre de 52 años de edad que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un automóvil en el cruce ubicado en la avenida Eje 6 sur y Periférico Oriente.

Tras el accidente la responsable continuó con la marcha de su vehículo, lo que generó que la persona fuera arrastrada varios metros hasta su fallecimiento en el lugar.

Autoridades comenzaron con la investigación pertinente, a partir de un análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica, así como con una reconstrucción de los hechos y de labores de seguimiento técnico. Derivado de las revisiones realizadas se identificó a la persona responsable que conducía el auto, acreditando su probable culpabilidad en los hechos.

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) fueron los encargados de localizar a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca , lugar donde fue arrestada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO).

Después de la detención, la presunta culpable fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica y se llevará todo el caso.

Fuente: Infobae