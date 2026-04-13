Trump elimina imagen en la que se muestra como Jesús

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes, en la que aparecía representado como Jesucristo.

Ello, tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, que parecía haber sido creada por inteligencia artificial, Trump se mostraba aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Tras la polémica, y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de doce horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

Poco antes de publicar la imagen de la polémica este domingo en redes, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, calificándole como «débil con el crimen» y «terrible en política exterior». Tras las críticas del pontífice a la guerra en Irán, Trump afirmó que «no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos» cuando él está «haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante mayoría».

A pesar de quitar la imagen, el presidente de Estados Unidos se negó a disculparse con el «muy débil» papa León XIV.

Fuente: DW