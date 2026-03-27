Ya hay fecha para el próximo simulacro nacional de sismo

El simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2026 en todo México. La alerta sísmica —tanto en altavoces como en teléfonos móviles— se activará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Es importante tomar en cuenta este horario para no alarmarse, ya que se trata únicamente de un simulacro.

Durante el ejercicio, los usuarios recibirán un mensaje acompañado de sonido y vibración. El texto será claro para evitar confusiones: “ESTO ES UN SIMULACRO”.

Este aviso aparecerá directamente en la pantalla del celular, incluso si el dispositivo está bloqueado, como parte de las pruebas del sistema de alertamiento nacional.

¿Qué debes hacer durante el simulacro?

Aunque se trate de un ejercicio, las autoridades recomiendan actuar como si fuera una emergencia real:

Mantener la calma

Identificar rutas de evacuación

Dirigirse a zonas seguras

Seguir las indicaciones de Protección Civil

Participar activamente ayuda a mejorar la capacidad de respuesta ante un sismo real.