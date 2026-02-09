Habrá simulacro de sismo en CDMX y Edomex

Este mes de febrero se llevará a cabo el primer simulacro por sismo de 2026, por lo que la alerta sísmica se escuchará en las calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex), pero también en los teléfonos celulares.

¿Cuándo será el primer simulacro de sismo en 2026?

El primer simulacro de sismo que se llevará a cabo en la CDMX y en el Estado de México este 2026, será el próximo miércoles 18 de febrero, justo a las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el primer simulacro de este año tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.2.

Además, este movimiento telúrico hipotético se ubicará a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, y tendrá una profundidad de 12 kilómetros, con una aceleración máxima registrada en la CDMX de 60.92 centímetros por segundos al cuadrado.

También indican que el simulacro simulará un sismo que se sentirá en todo el Valle de México, fuerte en la zona lacustre y zona de transición, y moderado en zona de lomas.

Este primer simulacro de sismo de 2026 busca fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la reacción de la ciudadanía ante una emergencia real. Bajo el lema “La seguridad empieza en casa y se fortalece en comunidad”, se invita a escuelas, centros de trabajo, comercios y hogares a sumarse.

Fuente: UNoTV