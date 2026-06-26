Sube a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela trepó a 589 muertos, informó este viernes (26.06.2026) la presidenta Delcy Rodríguez.

«Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas», dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal. El balance oficial anterior había sido de 235 muertos. (afp, efe)

OMS recuerda que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para salvar vidas

Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes (26.06.2026) la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.

«Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso», agregó. (efe, oms)

Países africanos se solidarizan con Venezuela tras los terremotos

Las autoridades de Uganda, Nigeria y Guinea Ecuatorial expresaron su «pésame» y su «solidaridad» a Venezuela, después de los terremotos que han causado al menos 235 muertos y 4.300 heridos.

«En nombre del Gobierno y del pueblo de Uganda, deseo expresar mi más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela por la catástrofe natural que han sufrido» y que ha provocado «una pérdida colosal de vidas humanas, numerosas víctimas y daños a propiedades e infraestructuras», afirmó este viernes (26.06.2026) a través de la red social X el presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

«Rezamos para que las operaciones de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo logren evitar que el número de víctimas mortales, ya elevado, siga aumentando», añadió. (efe, afp)

Fuente: DW