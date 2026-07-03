En los últimos años, especialistas y estudios científicos han comenzado a demostrar que la actividad física también tiene un impacto real en la regulación emocional, la toma de decisiones y la manera en que las personas enfrentan situaciones de estrés o presión cotidiana.

Uno de los beneficios más importantes del ejercicio es su capacidad para fortalecer habilidades emocionales que después se trasladan a la vida profesional, personal y social. Para Mónica Reyes Fuchs, empresaria especializada en marketing, este beneficio ha sido muy claro en su vida, pues gracias a la rutina y disciplina del ejercicio ha logrado desarrollar más tolerancia a la frustración, paciencia y capacidad de autocontrol.

Diversas investigaciones respaldan esta relación. Un estudio publicado por la Universidad de Yale encontró que las personas físicamente activas reportan menos días de mala salud mental al mes en comparación con quienes llevan una vida sedentaria.

Disciplina física y control emocional

Reyes Fuchs comenta que, en su experiencia, el ejercicio le ha dado una estructura que le facilita planear sus días. «El saber que puedo contar con el entrenamiento de todos los días (incluso cuando no rindo igual) me ha hecho más puntual y me ha permitido ser más disciplinada en todos los aspectos de mi vida. También me ha enseñado que nunca se empieza desde cero; incluso cuando hay pausas o días difíciles, siempre existe una base construida sobre la cual seguir avanzando».

Este proceso resulta especialmente relevante en contextos laborales o personales demandantes. Hoy podemos ver cómo personas con hábitos constantes de ejercicio suelen manejar mejor las situaciones de estrés porque han entrenado su cuerpo y mente para aguantar ante la incomodidad.

La American Psychological Association (APA) reconoce que el ejercicio tiene efectos positivos sobre la salud mental gracias a cambios neuroquímicos vinculados con serotonina, dopamina y endorfinas. Durante la actividad física el cuerpo libera neurotransmisores asociados con estabilidad emocional, motivación y bienestar psicológico. Esto ayuda no solo a mejorar el estado de ánimo, sino también a disminuir impulsividad y reacciones emocionales desproporcionadas.

“En mi experiencia, cuando tengo un outlet saludable como el ejercicio para mis emociones negativas, siento que tiendo a explotar mucho menos en una situación normal de la vida diaria”, comenta Mónica Reyes Fuchs sobre cómo, gracias al ejercicio, logra gestionar emociones de manera saludable.

Beneficios que impactan la vida profesional y personal

El control emocional tiene efectos directos en distintos ámbitos cotidianos. De acuerdo con investigaciones de Harvard Business Review, las personas con mayor inteligencia emocional suelen tomar mejores decisiones bajo presión, resolver conflictos con más eficacia y mantener relaciones más estables.

“Cuando aprendí a tolerar el esfuerzo físico, a levantarme temprano aunque no quisiera, entre muchas otras cosas, aprendí a ser más tolerante en otros aspectos de mi vida”, puntualiza Reyes Fuchs.

La Universidad de Michigan señala que el ejercicio regular puede aumentar la producción de endorfinas y contribuir al equilibrio químico cerebral relacionado con bienestar y relajación. Esto también influye en las relaciones personales, ya que quiénes mantienen hábitos de actividad física constante suelen experimentar menores niveles de irritabilidad y mayor estabilidad emocional, lo que favorece la comunicación y convivencia diaria.

Al entrenar su cuerpo le ha permitido también entrenar su capacidad de adaptación emocional. “Hoy sé que el impacto en mi calidad de vida se siente en todas las relaciones de mi vida”, concluye Mónica Reyes Fuchs.

Impacto en la regulación emocional

En los últimos años, especialistas y estudios científicos han comenzado a demostrar que la actividad física también tiene un impacto real en la regulación emocional, la toma de decisiones y la manera en que las personas enfrentan situaciones de estrés o presión cotidiana.

Uno de los beneficios más importantes del ejercicio es su capacidad para fortalecer habilidades emocionales que después se trasladan a la vida profesional, personal y social. Para Mónica Reyes Fuchs, empresaria especializada en marketing, este beneficio ha sido muy claro en su vida, pues gracias a la rutina y disciplina del ejercicio ha logrado desarrollar más tolerancia a la frustración, paciencia y capacidad de autocontrol.

Diversas investigaciones respaldan esta relación. Un estudio publicado por la Universidad de Yale encontró que las personas físicamente activas reportan menos días de mala salud mental al mes en comparación con quienes llevan una vida sedentaria.

Disciplina física y control emocional

Reyes Fuchs comenta que, en su experiencia, el ejercicio le ha dado una estructura que le facilita planear sus días. «El saber que puedo contar con el entrenamiento de todos los días (incluso cuando no rindo igual) me ha hecho más puntual y me ha permitido ser más disciplinada en todos los aspectos de mi vida. También me ha enseñado que nunca se empieza desde cero; incluso cuando hay pausas o días difíciles, siempre existe una base construida sobre la cual seguir avanzando».

Este proceso resulta especialmente relevante en contextos laborales o personales demandantes. Hoy podemos ver cómo personas con hábitos constantes de ejercicio suelen manejar mejor las situaciones de estrés porque han entrenado su cuerpo y mente para aguantar ante la incomodidad.

La American Psychological Association (APA) reconoce que el ejercicio tiene efectos positivos sobre la salud mental gracias a cambios neuroquímicos vinculados con serotonina, dopamina y endorfinas. Durante la actividad física el cuerpo libera neurotransmisores asociados con estabilidad emocional, motivación y bienestar psicológico. Esto ayuda no solo a mejorar el estado de ánimo, sino también a disminuir impulsividad y reacciones emocionales desproporcionadas.

“En mi experiencia, cuando tengo un outlet saludable como el ejercicio para mis emociones negativas, siento que tiendo a explotar mucho menos en una situación normal de la vida diaria”, comenta Mónica Reyes Fuchs sobre cómo, gracias al ejercicio, logra gestionar emociones de manera saludable.

Beneficios que impactan la vida profesional y personal

El control emocional tiene efectos directos en distintos ámbitos cotidianos. De acuerdo con investigaciones de Harvard Business Review, las personas con mayor inteligencia emocional suelen tomar mejores decisiones bajo presión, resolver conflictos con más eficacia y mantener relaciones más estables.

“Cuando aprendí a tolerar el esfuerzo físico, a levantarme temprano aunque no quisiera, entre muchas otras cosas, aprendí a ser más tolerante en otros aspectos de mi vida”, puntualiza Reyes Fuchs.

La Universidad de Michigan señala que el ejercicio regular puede aumentar la producción de endorfinas y contribuir al equilibrio químico cerebral relacionado con bienestar y relajación. Esto también influye en las relaciones personales, ya que quiénes mantienen hábitos de actividad física constante suelen experimentar menores niveles de irritabilidad y mayor estabilidad emocional, lo que favorece la comunicación y convivencia diaria.

Al entrenar su cuerpo le ha permitido también entrenar su capacidad de adaptación emocional. “Hoy sé que el impacto en mi calidad de vida se siente en todas las relaciones de mi vida”, concluye Mónica Reyes Fuchs.

También te puede interesar: Muere Kenzo, el tigre de Bengala blanco