México alista repatriación de casi 30 connacionales tras sismos en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene labores de asistencia y protección consular para ciudadanos mexicanos que se encuentran en Venezuela, luego de los sismos registrados recientemente en ese país sudamericano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería detalló que personal de la Embajada de México en Venezuela logró establecer contacto vía telefónica y correo electrónico con 73 personas mexicanas residentes o que se encontraban de tránsito en territorio venezolano.

De acuerdo con la dependencia federal, todas las personas localizadas se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros, mientras continúan las labores de monitoreo y apoyo ante cualquier eventualidad derivada de la emergencia.

La SRE señaló que entre las personas contactadas se encuentra un grupo de 26 connacionales que de manera voluntaria manifestó su intención de regresar a México tras los movimientos telúricos ocurridos en Venezuela.

Para ello, las autoridades mexicanas trabajan en coordinación con vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los cuales fueron enviados al país sudamericano para transportar ayuda humanitaria y personal especializado en rescate.

Según la información oficial, estas aeronaves trasladaron recientemente 250 elementos de rescate y apoyo humanitario a territorio venezolano, como parte de la cooperación internacional brindada por México ante la emergencia

Fuente: Infobae