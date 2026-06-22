Protegen derechos de aficionados durante el Mundial

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte las medidas clave que deben tomarse en cuenta durante la celebración del Mundial.

Asimismo, la institución fortalece la protección y defensa de las personas consumidoras a través de módulos de atención en los estadios sede del evento deportivo, Fan Fests y en aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Simultáneamente, la Procuraduría mantiene desplegadas brigadas itinerantes en 143 puntos de alto consumo y mayor afluencia turística del país.

Para evitar contratiempos al ingresar a los estadios y fiestas deportivas, se debe considerar la portación de objetos permitidos y no permitidos, pues es fundamental garantizar un espacio seguro sin artículos que representen un riesgo para las y los aficionados.

La Profeco recuerda a la población que asista a los partidos revisar y comparar los precios de alimentos, bebidas y souvenirs antes de adquirirlos dentro y fuera del estadio, los cuales siempre deben estar a la vista y en pesos mexicanos.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no deben condicionar la compra de productos o contratación de servicios, ni ejercer algún tipo de discriminación. Tampoco pueden exigir el uso de efectivo como forma de pago y, en caso de pagar con tarjeta, es importante revisar que el monto a cobrar coincida con lo anunciado.

Para salvaguardar los derechos en materia de consumo de las y los aficionados, la Procuraduría vigila, desde febrero y hasta el 19 de julio, que los proveedores jueguen respetuosa y equitativamente en la Copa Mundial de futbol.