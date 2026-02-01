Vender tamales deja más que ser profesionista

Facebook
Twitter
Pinterest
Vender tamales deja más que ser profesionista

De acuerdo con datos del Observatorio Laboral OLA, un vendedor de tamales en la Alameda Central de la CDMX puede generar ingresos diarios de hasta 3,000 pesos en zonas muy transitadas y turísticas.

Si multiplicamos dicha cantidad por una semana de trabajo (con dos días de descanso), un tamalero capitalino podría percibir alrededor de 15,000 pesos semanales y al mes, nada más y nada menos que 60,000 pesos.

Este dato evidentemente puede variar según diversos factores, como la ubicación del puesto, el precio del tamal, la calidad y variedad de los tamales ofrecidos y, por supuesto, la clientela. En el reporte de OLA se toma como ejemplo a un vendedor de una zona altamente transitada y turística.

Otro contexto económico relevante: el salario mínimo general en México para 2026 es de 315.04 pesos diarios, lo que equivale aproximadamente a 9,500 pesos mensuales bajo una jornada completa, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llega a 440.87 pesos diarios.

 

Ganancias

 

Además de las ganancias potenciales de un vendedor de tamales, vale la pena contrastarlas con lo que percibe un profesionista en México este 2026:
Ingresos de un profesionista en México (2026)

Según estimaciones de salarios recopiladas este año, un profesionista en México gana aproximadamente entre $9,000 y $15,000 pesos al mes, dependiendo del sector, experiencia y localidad.
Algunos datos muestran que el salario medio mensual para profesionistas ronda unos $9,731 pesos mensuales, aunque en sectores especializados y con experiencia puede superar los $20,000–$30,000 pesos mensuales.

Fuente: emprendedor.com

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad