Entregan distintivos y reconocimiento a guías especializados en Oaxaca

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo por el estado de Oaxaca, donde, junto con el gobernador Salomón Jara Cruz, encabezó la entrega de 206 Distintivos para Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios correspondientes a proyectos de 15 entidades federativas.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que este reconocimiento acredita el trabajo, la capacitación y el compromiso de personas y colectivos que impulsan experiencias turísticas auténticas desde sus comunidades.

«Queremos que el turismo genere mayor bienestar y prosperidad donde ocurre la experiencia de las y los visitantes, que es en las comunidades, en los talleres, en las cocinas, en los senderos y en los territorios», afirmó.

Subrayó que, a partir de la Declaratoria de Interés Público del Turismo Comunitario, el Gobierno de México impulsa el Distintivo para Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios como un mecanismo para validar prácticas auténticas, elevar la calidad de los servicios y procurar que los beneficios económicos lleguen directamente a las comunidades.

Precisó que, a nivel nacional, se han emitido 871 distintivos de turismo comunitario. Además, destacó que, de los 206 distintivos entregados en esta ocasión, 88 corresponden al estado de Oaxaca, entidad que concentra el mayor número de trámites realizados con la asesoría del TecNM. Asimismo, explicó que siete de estos reconocimientos corresponden al Nivel Excelencia y fueron otorgados a Pueblos Mancomunados, cuyo nombre comercial es Expediciones Sierra Norte.