CDMX activa Ley Seca por partido México vs Chequia en el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México aplicará Ley Seca este miércoles 24 de junio en distintas zonas de la capital.

Ello, con motivo del partido entre México y Chequia.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Contempla restricciones en la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante más de 15 horas.

De acuerdo con el decreto oficial, la suspensión de venta de alcohol iniciará a las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y se extenderá hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

La restricción abarcará el Perímetro A del Centro Histórico, donde se ubica el FIFA Fan Fest del Zócalo Capitalino. Además, la medida se aplicará en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc como Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

El anuncio ocurre tras el análisis de las autoridades capitalinas sobre los incidentes registrados durante celebraciones previas.

Y es que se reportaron acumulaciones de basura y afectaciones en la vía pública tras eventos masivos relacionados con el Mundial 2026.

Multas

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, explicó en conferencia el 19 de junio que la medida busca evitar excesos durante las concentraciones de aficionados.

Las autoridades capitalinas advirtieron que los establecimientos que incumplan la Ley Seca serán sancionados con base en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Las multas van de 351 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además de la posibilidad de que las autoridades realicen la confiscación de mercancía o la clausura del negocio.

En el caso de las personas que consuman bebidas alcohólicas en la vía pública durante el periodo de restricción, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México contempla sanciones que incluyen multas de 21 a 30 UMA.

Fuente: Infobae