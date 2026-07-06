Triatlón y para triatlón mexicanos cierran con cinco medallas

La selección nacional de triatlón y para triatlón concluyó con una destacada cosecha de cinco medallas: tres de oro y dos de plata, su participación en el Campeonato de las Américas Antofagasta 2026, celebrado en Chile, evento que reunió a los mejores exponentes del continente y marcó el inicio del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Una de las preseas doradas para México llegó en la prueba de relevo mixto, donde el equipo conformado por los olímpicos de París 2024 Aram Peñaflor y Rosa María Tapia, además de Nicolás Probert y Marcela Alvarez, se proclamó campeón panamericano al detener el cronómetro en 1:18:46 horas, mientras que Estados Unidos finalizó en la segunda posición con 1:19:02 horas, y Chile completó el podio con 1:19:10 horas.

El para triatlón mexicano también brilló en territorio sudamericano al conquistar dos títulos continentales. La paralímpica Brenda Osnaya se adjudicó el primer lugar en la categoría PTWC con un tiempo de 1:13:50 horas, mientras que Kenia Villalobos hizo lo propio en la clasificación PTS3, al registrar 1:09:36 horas.

En la categoría junior femenil, Regina Michel Camacho obtuvo la medalla de plata tras finalizar la competencia en 1:05:23 horas, resultado que la ubicó únicamente por detrás de la canadiense Brooke Rousselle (1:05:20 horas); el tercer sitio fue para la también canadiense Sarah-Maude Levesque (1:06:16 horas).