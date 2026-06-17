Elon Musk podría dar 100 dólares a cada habitante del planeta

La fortuna de Elon Musk está en el ojo del huracán, pues el empresario ya acumula más de un billón de dólares en patrimonio tras la salida se SpaceX al mercado de valores. Para dimensionar esa cifra, la organización Oxfam realizó un cálculo llamativo: aseguran que Musk podría darle $100 dólares a cada habitante del planeta y aun así permanecer entre las diez personas más ricas del mundo.

Según el análisis, después de repartir ese dinero conservaría más de $184,000 millones de dólares, una cantidad que incluso superaría la fortuna atribuida a Jensen Huang, CEO de Nvidia, considerada actualmente la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil.

La comparación forma parte de un informe con el que Oxfam busca ilustrar el nivel de concentración de riqueza alcanzado por los multimillonarios y reabrir el debate sobre el papel de los gobiernos, los impuestos y la influencia económica de las grandes fortunas en las democracias modernas.

La organización Oxfam aseguró que la fortuna de Elon Musk, que superó el billón de dólares tras la salida a bolsa de SpaceX, representa un “día oscuro para la democracia” y un ejemplo de cómo las políticas públicas han favorecido durante décadas la concentración de riqueza en manos de una élite económica.

La firma señaló que si Musk repartiera $100 dólares a cada habitante del mundo, el empresario seguiría en el top de los 10 más ricos, superando aún a Jensen Huang, CEO de Nvidia, la empresa más valiosa del planeta.

Fuente: emprendedor