Mexicanos no dejan dormir a la Selección de Ecuador

La noche previa al duelo entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, un grupo de aficionados mexicanos acudió al hotel donde se hospeda la selección sudamericana con la intención de alterar su descanso.

El llamado, difundido en redes sociales desde horas antes, logró congregar a decenas de personas en las inmediaciones del Westin Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México. La acción desata polémica en la víspera de un partido que define el pase a octavos de final.

Desde la tarde del lunes, videos en redes sociales anticipaban la convocatoria para “no dejar dormir” a los jugadores de Ecuador. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llegó al hotel alrededor de las 21:00 horas, bajo una lluvia persistente y la presencia de seguidores ecuatorianos.

La llegada del autobús fue recibida con vítores de los pocos aficionados sudamericanos presentes. La situación cambió conforme avanzó la noche, cuando los colores verdes de la afición local comenzaron a predominar sobre el amarillo.

Automovilistas que circulaban por la zona tocaron el claxon reiteradamente mientras pasaban cerca de la entrada principal. Un grupo de mexicanos, vestidos con la playera de la selección nacional, se organizó lo más cerca posible del acceso, permitido por los cuerpos de seguridad del hotel.

Fuente: Infobae