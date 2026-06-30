Cómo elegir y reservar un nombre de usuario en WhatsApp

WhatsApp comenzó a abrir la reserva de nombres de usuario, una función que puede cambiar la forma en que personas, negocios y creadores comparten su contacto. Hasta ahora, el número telefónico era la llave de entrada a la plataforma. Con este cambio, los usuarios podrán comunicarse mediante un identificador único, sin revelar necesariamente su teléfono personal.

De acuerdo con el anuncio oficial de WhatsApp, la reserva es opcional y se realiza desde la versión más reciente de la aplicación, en Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. La compañía aclaró que el despliegue será gradual durante los próximos meses y que notificará dentro de la app cuando la función esté disponible en cada país.

Qué cambia para usuarios y negocios

La novedad no convierte a WhatsApp en una red social abierta. Reportes de AP y The Verge coinciden en que no habrá un directorio público ni sugerencias automáticas: para contactar a alguien será necesario conocer su nombre de usuario exacto. También se contempla una “clave de nombre de usuario”, una capa adicional para evitar que cualquiera pueda escribir solo por conocer el identificador.

Para usuarios comunes, el beneficio es claro: menos exposición del número personal en grupos, ventas, comunidades, eventos, networking o conversaciones con negocios. Para emprendedores, el cambio puede ser más estratégico. Un restaurante, una tienda en línea, un consultor o un creador de contenido podrían reservar un nombre coherente con su marca antes de que otra persona lo tome.

TechCrunch reportó que los nombres podrán tener entre 3 y 35 caracteres, y que WhatsApp reservará algunos identificadores de celebridades, figuras públicas y organizaciones para reducir riesgos de suplantación.

Cómo elegir un buen nombre de usuario

La recomendación para negocios es elegir un nombre corto, fácil de escribir y alineado con la marca. Lo ideal es usar el mismo handle de Instagram, Facebook, TikTok o sitio web, si está disponible. También conviene evitar números innecesarios, guiones confusos o abreviaturas que el cliente pueda escribir mal.

Para una marca personal, el mejor criterio es consistencia. Si un consultor ya usa un nombre en LinkedIn o Instagram, reservarlo en WhatsApp ayuda a reducir fricción y a fortalecer reconocimiento. En atención al cliente, un identificador claro puede ser más confiable que un número desconocido.

Fuente: emprendedor.com