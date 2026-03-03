El Tren del Norte moverá a 70 mil pasajeros diarios en 730 kms. La SICT destaca que se atenderá a más de 70 mil pasajeros diarios en sus rutas de la CDMX–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

Ambos tramos, actualmente en construcción, sumarán 730 kilómetros y aprovecharán el derecho de vía existente. La ruta México–Querétaro–Irapuato, con una extensión de 334 km, proyecta movilizar 50 mil usuarios al día.

Mientras que el trayecto Saltillo–Nuevo Laredo, de 396 km, beneficiará a 20 mil pasajeros diarios.

El proyecto forma parte de la estrategia ferroviaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para recuperar el transporte de pasajeros por tren y fortalecer el desarrollo económico regional.

47 trenes hechos por Alstom de México

El sistema contará con 47 trenes, cuyo primer equipo arribará en junio de 2027. El contrato de fabricación fue adjudicado en diciembre pasado a Alstom México. Las unidades medirán alrededor de 100 metros, tendrán tracción diésel-eléctrica y alcanzarán una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

Habrá dos configuraciones: trenes de corto itinerario, con capacidad para 632 pasajeros y operación en zonas metropolitanas con mayor frecuencia; y trenes de largo itinerario, para 271 viajeros.

Las unidades ofrecerán accesibilidad universal para personas con discapacidad, asientos prioritarios, espacios amplios para equipaje y sistemas de información en tiempo real.

En el tramo Querétaro–Irapuato se realizan trabajos de instalación de vía, construcción de estaciones, paraderos, patios, bases de mantenimiento y viaductos, además de procesos de licitación para señalización y telecomunicaciones.

Fuente: realestatemarket.com.mx