Telescopio “COLIBRÍ” capta estallido de dos estrellas de neutrones

La detección de un evento luminoso ocurrido en otra galaxia por la colisión de dos estrellas de neutrones es el primer resultado científico obtenido con el telescopio robótico COLIBRÍ.

Dichas observaciones fueron complementadas con datos en varias frecuencias. Resultó en un set que abarca el espectro electromagnético (rayos gamma, rayos X, óptico y radio).

El telescopio, de 1.3 metros de diámetro en su espejo principal, está en funciones a partir de inicios de 2025 en el Observatorio Astronómico Nacional. Se ubica en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California (OAN-SPM), instalación adscrita al Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

Colisión

“La colisión de dos estrellas de neutrones es un fenómeno común en cuanto a la detección en rayos gamma. Pero no siempre son observados en el espectro óptico como lo hicimos en COLIBRÍ”, afirmó Camila Angulo Valdez, estudiante de doctorado del Posgrado en Astrofísica de la UNAM. Es líder del artículo que fue aceptado para su publicación en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Agregó que obtener el espectro de la emisión en óptico no es frecuente para colisiones de estrellas de neutrones. Ya que, con todo y que generan explosiones de rayos gamma (muy violentas y luminosas que suceden en galaxias a miles de millones de años luz de distancia), son menos brillantes que aquellos estallidos de rayos gamma que son producidos por la muerte de una estrella masiva. Eso dificulta los estudios espectroscópicos.

“Encontramos que la densidad del medio en el que se encontraba este evento era bastante alta. Es una característica poco común para estos estallidos causados por colisiones de objetos compactos”, puntualizó.