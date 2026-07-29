Surf mexicano domina las olas y logra la corona de los Juegos Centroamericanos

La Playa Encuentro en Zona Norte vio competir a los mejores surfistas de la región durante cinco días que duró la disciplina en la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En esas olas México dominó las actividades y este miércoles finalizó como campeón al obtener un total de cuadro medallas: dos oros, una plata y un bronce.

Las pruebas longboard y SUP, ambas en la rama varonil, fueron las protagonistas:

Los nayaritas Jonathan Melendres y Heriberto Torres ganaron el oro y bronce en tabla longboard; la corona llegó, luego de que Melendres derrotó 13.60 sobre 12.27 al panameño Agustín Cedeño.

La delegación nacional cerró con broche de oro con el 1-2 en SUP con las actuaciones de Juan Pablo Melendres y Giovanni Bercian con puntuaciones de 14.60 y 11.06.

En el medallero a México le siguieron Puerto Rico con 4 metales (un oro, dos platas y un bronce) y Venezuela con 2 (un oro y una plata). El surf es la disciplina número 14 que concluye México en Santo Domingo 2026.