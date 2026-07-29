Karely Ruiz fue víctima de un robo con violencia

La influencer Karely Ruiz sufrió un robo con violencia en su domicilio en Nuevo León. Algunas versiones apuntan a que también se trató de un intento de secuestro.

Un operativo de corporaciones policiacas y personal de investigación se desplegó durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un domicilio relacionado con Karely Ruiz, ganadora de Stream Fighters 4.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás confirmó que investiga un robo con violencia ocurrido en una vivienda de la colonia Las Puentes y que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos.

De acuerdo con una ficha informativa difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, a las 3:45 horas recibieron un reporte sobre la irrupción violenta de siete hombres armados en una vivienda ubicada en el séptimo sector de la colonia Las Puentes.

La autoridad municipal informó que un hombre, una de las víctimas, relató que los delincuentes se llevaron alrededor de 20 mil pesos en efectivo, joyería y varios aparatos electrónicos.

Además, el afectado explicó que uno de los asaltantes lo golpeó en la cabeza mientras le exigía información sobre dónde guardaban el dinero. Después de apoderarse del efectivo y los objetos de valor, los responsables escaparon.

La Secretaría de Seguridad Pública precisó que dentro de la vivienda también se encontraban la pareja y la hija del afectado.

De acuerdo con N+, los responsables primero ingresaron a una vivienda contigua, después escalaron una cornisa y finalmente entraron al domicilio de la influencer por un ventanal.

Fuente: El Financiero