Guido Pizarro rompe con Tigres

Guido Pizarro puso fin a su etapa como director técnico de Tigres. El estratega argentino anunció este martes 28 de julio que decidió dar un paso al costado, poniendo fin a un ciclo de 13 años ligado a la institución, primero como futbolista y posteriormente desde el banquillo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Pizarro explicó que la decisión fue resultado de un proceso de reflexión y diversas conversaciones, dejando en claro que su salida no estuvo relacionada con los resultados deportivos del equipo.

“Después de trece años en esta institución como jugador y como director técnico he tomado la decisión de dar un paso al costado”, escribió el argentino.

En el mismo mensaje, el exmediocampista señaló que un entrenador debe dirigir con plena convicción y reconoció que esa certeza ya no existía respecto al rumbo del proyecto deportivo.

“Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club.

Pizarro también quiso despejar cualquier especulación sobre una posible salida derivada de los resultados obtenidos al frente del equipo.

Fuente: Infobae