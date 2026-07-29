Muere “Javis”, líder de La Revolución de Emiliano Zapata

El rock mexicano está de luto. Javier Martín del Campo Muriel -conocido como “Javis“- guitarrista, compositor y fundador de La Revolución de Emiliano Zapata, murió a los 75 años, informó su cuenta oficial de Instagram.

La noticia provocó reacciones entre seguidores y colegas del músico, cuya trayectoria estuvo ligada durante más de cinco décadas a una de las agrupaciones fundamentales de la historia del rock nacional.

Del rock psicodélico al éxito internacional

Javis nació el 8 de abril de 1951 en San Luis Potosí, pero vivió la mayor parte de su vida en Guadalajara. Ya en 1969 fundó La Revolución de Emiliano Zapata junto con un grupo de amigos; como guitarrista, compositor y director musical, fue una de las figuras centrales de la banda.

El gran salto llegó en 1971 con “Nasty Sex“, canción que alcanzó popularidad en México, Estados Unidos y Europa, y convirtió al grupo en uno de los pocos proyectos mexicanos de la época con proyección internacional.

La banda también participó en el histórico Festival de Avándaro y musicalizó la película “La verdadera vocación de Magdalena”, protagonizada por Angélica María.

Un legado que trascendió generaciones

Tras la transformación del rock mexicano en los años setenta, Javis llevó a “La Revo” hacia la balada romántica, etapa de la que surgieron temas como “Mi forma de sentir“, “Mi mejor regalo” y “Todo tuyo”.

Además, su capacidad para reinventarse permitió que la agrupación permaneciera vigente y que su música transitara entre generaciones, consolidando un legado que ayudó a mantener vivo el rock hecho en México.

Este miércoles, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentó su muerte y destacó que sus composiciones forman parte de la memoria musical del país: “Hasta siempre, Maestro. Que su música siga haciendo historia”.

Fuente: Canal Once