Exdirector de Pemex llevará su proceso en libertad

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Exdirector de Pemex llevará su proceso en libertad

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinara un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario tras la audiencia de este martes 14 de julio.

La jueza Consuelo Adriana Correa ordenó su liberación inmediata tras considerar diversos elementos presentados por las partes, entre ellos el perdón otorgado por la víctima, lo que influyó en la decisión de sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos restrictiva.

Con ello, Víctor Rodríguez Padilla abandonará el centro penitenciario donde permanecía internado y enfrentará el proceso judicial fuera de prisión, aunque deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

La decisión no implica el cierre del caso ni una sentencia absolutoria, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentará el procedimiento judicial.

Fuente: Infobae

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